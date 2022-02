AMLO celebra apoyo de Sheinbaum y gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que 17 gobernadoras y gobernadores, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresaron su apoyo a la reforma eléctrica que promueve su administración para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Celebro el que 18 gobernadores, bueno, gobernadores y gobernadoras y la jefa de Gobierno, 18, publicaron creo que ayer un manifiesto en favor de nuestra propuesta de reforma eléctrica, esto es importante, de 32 (gobernadores) 18, es decir más de la mitad, y a lo mejor otros también que no firmaron, lo podrían hacer porque nos conviene a todos los de la reforma eléctrica para que no aumenten los precios de la luz".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal señaló que los que se oponen a su iniciativa de reforma eléctrica son los que están a favor de que dominen las empresas extranjeras como Iberdrola.

"Y la gente debe saber que hasta el año pasado y hasta la fecha, donde domina Iberdrola aumentó como el 30%, y en algunos casos más, el precio de la luz y eso es lo que quieren que suceda en el país".

Señaló que lo que defiende su gobierno es que no aumente el precio de la luz porque si no hay un cambio a la ley se deberán seguir entregando subsidios para ello, algo que, explicó, su gobierno ya hace, pero al consumidor doméstico y no a las empresas.