AMLO celebra que Corte de Florida desechó amparo de García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Corte de Florida haya desechado el amparo de los abogados de Genaro García Luna, para que no se le diera curso a la denuncia de corrupción promovida por el gobierno mexicano y en la que se disputan 700 millones de dólares.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que seguirá el juicio por la devolución de 700 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y actualmente recluido en una cárcel de Nueva York por nexos con el narcotráfico.

"Otra buena noticia es que ayer la Corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de García Luna para que la Corte de Florida no le diera curso a nuestra denuncia de corrupción. Entonces ayer ya se desechó y sigue el juicio", dijo.

Adelantó que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acudirá a la conferencia mañanera de este viernes para dar más detalles de esta denuncia y avances del juicio.

"Él tiene más elementos sobre esta denuncia. Son 700 millones de dólares, estamos hablando de departamentos, se alegaba de qué no debía la Fiscalía de Florida intervenir, que era un asunto, parece, vamos a ver si no hay otra instancia", detalló.