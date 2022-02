AMLO celebra que Martín Orozco apoye indagación a titular de SSP

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la detención de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, acusado del delito de tortura y celebró que el gobernador panista, Martín Orozco, no lo defendiera y que esté de acuerdo en que se le investigue porque "por lo general o se quedan callados o defienden".

En su conferencia mañanera de este jueves en las instalaciones del C5i, López Obrador llamó a que se tenga confianza en las autoridades, "que no se politice los asuntos, y que al mismo tiempo no haya protección para nadie".

Recordó que el caso lo lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y la investigación se realizará con "apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie".

"Me llamó la atención y lo celebro, no profundice más, la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara, el propio gobernador, eso es de destacarse", declaró.

"Por lo general o se quedan callados o defienden, y en este caso es que se aplica la ley y que se investigue y se defina si hay o no responsabilidad", agregó.

Detienen a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes

Este miércoles, agentes de la FGR detuvieron por presuntos cargos de tortura y abuso de autoridad a Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y señalado de ser cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, actualmente detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En un comunicado, el gobierno de Aguascalientes destacó que la administración pública estatal está en disposición de colaborar en todo lo que sea necesario con las instancias correspondientes del gobierno federal, para dar seguimiento al asunto del que se trate esta orden emitida por la FGR.

En ausencia del titular de la SSP, el subsecretario de Seguridad, Jonás Chávez, tomó el mando de la corporación.