AMLO cita a gobernadores de Morena en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Gobernadores y gobernadoras de Morena fueron convocados para asistir este miércoles a un encuentro en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no se sabe todavía si estará presente o más bien a distancia, luego de ser diagnosticado con Covid.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, habló de esa reunión en conferencia de prensa.

"Estamos citados o estoy citado, las y los gobernadores, entiendo a una reunión con el presidente López Obrador, no sé si él estará presente, no sé si nos acompañará por videoconferencia, el hecho es que la reunión está ratificada", confirmó.



¿Cuál es el estado de salud de AMLO?

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien padece Covid-19 por tercera vez, es bueno y en unos días más será dado de alta.

En conferencia de prensa mañanera, el titular de Salud dijo que el Mandatario presenta un cuadro leve con síntomas de inflamación en sus vías respiratorias que es tratado con paracetamol, líquidos y descanso con lo que ha mejorado.

"El estado de salud del Presidente es bueno, la infección por el virus del SARS-CoV-2 se confirmó horas después de su inicio de sintomatología, el cuadro clínico de las actuales infecciones es leve con síntomas de inflación de las vías respiratorias altas, nariz, garganta, fiebre y cansancio, sintomatología que el Presidente ha tenido.

"La tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con toda la población, que son una acción dinámica que elevaban tanto la presión arterial, por lo tanto, la tensión arterial está controlada y en buena situación", dijo.