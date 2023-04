AMLO comparte reflexión en Semana Santa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL). - El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió una reflexión de Mahatma Gandhi, símbolo universal de la paz y la lucha civil, sobre Jesús en este jueves santo.

"De Gandhi sobre Jesús: No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo".

En ese mismo mensaje, el presidente López agregó sobre las reflexiones de Gandhi:

"El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan".

El mandatario se encuentra en su quinta de Palenque, Chiapas, donde pasará unos días de descanso por las fiestas de Semana Santa.