AMLO, con síntomas mínimos y no ha parado de trabajar: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a Covid-19 el pasado domingo, se mantiene con síntomas mínimos, estable y, aseguró, no ha parado de trabajar.

"El estado de salud del Presidente ha sido prácticamente sin mayores cambios como lo hemos informado a lo largo de la semana. Con síntomas mínimos, a veces, a lo largo de la semana presentó un poquito de dolor de cabeza, la febrícula que tuvo el domingo, y el lunes ya no se presentó, y en general está competentemente estable".

Al comenzar la conferencia de prensa vespertina sobre casos Covid en México, se difundió la videograbación donde aparece el Ejecutivo federal en Palacio Nacional, para "que no haya rumores" sobre su salud.

Ante esto, el subsecretario señaló que se proyectó la grabación para que todos los mexicanos puedan saber el ritmo que guarda en este momento la nación por el propio presidente López Obrador, y aseguró que no ha parado de trabajar.

"Como hemos comentado todos los días, él no ha parado de trabajar, desde luego, él fisicamente está confinado en Palacio Nacional, pero está muy activo siguiendo al frente, desde luego, del gobierno de la República y dándonos instrucciones en todos los campos".

"Quiero dejar en claro que no solamente en los campos de la salud, no solamente el Covid, es el tema de interés, de importancia desde luego en este momento de enorme trascendencia, sino como él mismo señala, el continuar con el proceso de transformación, tanto de los aspectos que tiene que ver con el sistema nacional de salud, en nuestro caso, en directo involucramiento, como las demás áreas del gobierno del Estado mexicano", dijo.