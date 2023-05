AMLO condena agresión de perro arrojado a aceite hirviendo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la agresión sufrió un perro en Tecámac, Estado de México, al señalar que casos como ese no deben de admitirse, por lo que llamó a hacer conciencia sobre el amor a los animales.

"Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y del amor a los animales. La importancia de la fraternidad, lo que aconsejaba en la Cartilla Moral, Alfonso Reyes de cómo tenemos que procurar el amor en el círculo más cercano a nosotros, el amor a la familia, luego en otro círculo el amor al prójimo, él hablaba de otro círculo; el amor a la patria, y luego del amor a la naturaleza y esto tiene que ver con los animales", señaló.

En la conferencia de prensa el mandatario primero dijo que se pasara el video de la agresión en contra del perrito, pero luego decidió no proyectar, porque ante el reclamo de algunos de los asistentes.

El mandatario destacó la importancia de fortalecer valores culturales, morales, espirituales e insistió en que solo siendo buenos podemos ser felices.

"Por eso, tenemos que pensar en el humanismo, no solo medir crecimiento económico, producto interno bruto, generación de empleo, inclusive no solo bienestar, sino también la felicidad que se produce por estar bien con nosotros mismos, estar bien con el prójimo, estar bien con nuestra conciencia", dijo.

El Presidente de la República conminó a hacer a un lado el odio y que haya respeto entre los seres humanos, pero también respeto a los animales que no deben ser maltratados.