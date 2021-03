AMLO confía en que EU también ayudará a conseguir vacunas Covid

Al agradecer a los gobiernos de la India, Rusia y China por el apoyo para conseguir vacunas contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que Estados Unidos también ayude a ese propósito.

"Espero decir pronto que también agradezco al gobierno de Estados Unidos porque estoy seguro de que van a ayudar también, nada más que todavía no lo han hecho, y ya ven que yo siempre digo lo que pienso y siento, estoy seguro que ya van a ayudar".

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Tequila, Jalisco, el Presidente aseguró que no faltará vacuna para esta entidad y para todos los mexicanos.

Ello ante la petición del Gobernador Enrique Alfaro, quien minutos antes pidió al Mandatario su intervención para que se revisen los criterios de la estrategia nacional porque no han aplicado una sola dosis en Zapopan y Jalisco.

Acompañado por su Gabinete de Seguridad, el presidente López Obrador reconoció que no fue fácil conseguir las vacunas, pero se tiene contratos por 140 millones de dosis para garantizar que todos los mexicanos se vacunen.

"Vamos a estar con posibilidades de vacunas de 200 a 300 mil ciudadanos diarios en el país. Todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales del mes de abril... vamos a llegar pronto a las grandes ciudades, lo de Zapopan, Guadalajara, es el compromiso", dijo.

El presidente señaló que el plan es vacunar a los maestros de Jalisco y de todo el país, para que los estudiantes puedan ir de nuevo a la escuela, que haya clases presenciales por qué aún con las clases a distancia, no es lo mismo, la escuela es el segundo hogar y ya necesitamos que regresen a las escuelas.