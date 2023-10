Xóchitl Gálvez, ni sola ni desinflada: PAN y PRD

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Los partidos políticos que integran el Frente Amplio por México, PAN, PRI y PRD, junto con la sociedad civil construyen la estrategia de cara a la precampaña y campaña presidencial para brindar un apoyo "total" a

, afirmaron sus dirigentesEn entrevista, el líder nacional panista, Marko Cortés, negó que la senadora este desinflada o que los partidos políticos la hayan dejado sola. Dijo que esa es la narrativa que el gobierno quiere imponer a los ciudadanos.- ¿está desinflada?, se le cuestionó."Al contrario, yo lo que les diría es está en un proceso de organización de lo que va a ser su precampaña y ha sido todo un éxito."El proceso del Frente Amplio por México logró que tres millones de personas se registraran, personas a las que ya se les está llamando, a las que ya se les está convocando, a quienes ya les estamos pidiendo que sean parte de este proceso y eso es parte de la narrativa del gobierno."Pero claramente no es así, llegará el momento de las precampañas, llegará el momento de las campañas, de los debates y ahora sí verán de qué cuero salen más correas", señaló.Marko Cortés y el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, afirmaron en entrevistas por separado que sociedad civil y partidos están aprendiendo a trabajar unidos por un mismo objetivo que es ganar la elección el próximo año."Nos necesitamos, quien piense que la sociedad civil no necesita a los partidos para ganar, quienes desde los partidos piensen que la sociedad civil no pesa se estarían equivocando, nos necesitamos todos y por eso vamos a estar apoyando", declaró Zambrano, mientras que Marko Cortés informó que ya hay reuniones de plan de trabajo."Yo les diría que estamos trabajando. Planeando, haciendo la estrategia para poder salir con toda fuerza", remarcó.El líder panista detalló que ya se están buscando a quienes serán los responsables del Frente en todo el país, en las diferentes áreas estratégicas de lo que va a ser una precampaña y luego una campaña."Ya se nos presentaron ideas, conceptos de lo que van a ser las etapas de todo su proceso de comunicación, los estudios que se han hecho, lo que la gente ve y valora", explicó.Destacó que el compromiso de los partidos hacia el equipo de Xóchitl será "total, de apoyarla totalmente, respaldarla y así a su vez de ella de respaldar a todos los candidatos en todos los distritos, en todos los estados, en todas las gubernaturas".