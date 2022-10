AMLO confía en que no habrá fraude en elecciones de Edomex y Coahuila

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confío que las elecciones en el Estado de México y Coahuila, en 2023, se llevarán a cabo con legalidad y transparencia.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que no habrá fraude en el proceso electoral e hizo un llamado a no violar la ley.

"Insistir en que todas las autoridades, para que no se usen recursos públicos para favorecer a ningún partido ni candidato", manifestó.

"Nada de repartir despensas, frijol con gorgojo; comprar votos; usar los programas sociales. Que se deje a los ciudadanos en libertad", expresó López Obrador.

Además, recordó que el fraude electoral está catalogado como un delito grave, por lo que amerita cárcel sin derecho a fianza.

El Presidente recordó que también hubo una situación compleja en la elección de Tamaulipas, pero que finalmente se respetó el voto de la mayoría de los ciudadanos, como ocurrió en el caso de Brasil que celebró comicios presidenciales este domingo.