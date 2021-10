AMLO confirma que no asistirá al Senado para entregar medalla "Belisario Domínguez"

Luego de que senadores pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador asistir al Senado para entregar a Ifigenia Martínez la medalla "Belisario Domínguez", el Ejecutivo federal reiteró que no asistirá porque, indicó, tiene que cuidar la investidura presidencial y evitar una situación bochornosa.

En conferencia de prensa matutina desde el Museo Naval México, y ante la convocatoria de Lilly Téllez, senadora del PAN de llamar a enfrentarlo en su visita al Senado, el titular del Ejecutivo federal indicó que "cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso".

"Ahora una legisladora (Lilly Téllez) dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto".

El mandatario federal confirmó que no asistirá al Senado a la sesión en la que se entrega la medalla Belisario Domínguez porque "el bloque conservador está muy enojado".

"En lo que corresponde a la asistencia del Senado y exige mi postura, creo que fue muy merecido otorgar la medalla 'Belisario Domínguez' a la maestra Efigenia Martínez, es una mujer extraordinaria, no quiero hablar de su edad porque es de mal gusto hablar de la edad de las personas y más cuando se trata le damas que uno quiere tanto, es una mujer llena de vigor, de entusiasmo, es admirable", afirmó.

"Me da tristeza no poder acompañarla. Estuve cuando se entregó la medalla -aunque ya no participó porque ya está enfermita- doña Rosario Ibarra, que también es otra mujer excepcional, de primera, entonces sí estuve", agregó.