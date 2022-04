AMLO contempla incluir voto electrónico desde el extranjero

Ante las dificultades que se han tenido para incrementar la participación de los mexicanos que viven en el extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su iniciativa de reforma electoral incorporará la utilización de un sistema de voto electrónico, "siempre y cuando se garantice que el sistema informático no será tendencioso, como ocurrió en 2006".

En su rueda de prensa matutina destacó que de esa manera los connacionales podrían emitir su voto de manera sencilla y sin que tengan que salir de su domicilio.

"Desde la casa se vota sin necesidad de ir a la casilla", dijo.

"Entonces, no descartar esa posibilidad porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces, se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté, todos los mexicanos puedan votar, y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, entonces ahí sí instalar casillas o tener doble sistema", explicó.

López Obrador resaltó que otra de las ventajas del voto electrónico son los enormes ahorros que se pueden lograr utilizando las nuevas tecnologías, pues reconoció que en la organización de procesos electorales se gasta una enorme cantidad de dinero.

"Imagínense también cuánto nos ahorramos. Son de las propuestas que deben analizarse" para que de esa forma los 15 o 18 millones de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos puedan participar y emitir su voto.

"Hay preocupación por la situación migratoria, porque teniendo su teléfono lo pueden hacer, y tenemos que ampliar eso, no limitar la participación", apuntó.