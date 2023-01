AMLO critica a "aristocracia" de Coyoacán que votó por Quadri

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en el centro de la alcaldía Coyoacán hay una "aristocracia" que votó por Gabriel Quadri (PAN) para diputado federal, pero también en colonias populares.

"¿Cómo el pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula votaron por quien plantea que desaparezca Oaxaca, Guerrero y Chiapas?", cuestionó López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

López Obrador llamó a no confiarse, porque, dijo, los medios de comunicación que están en contra de su gobierno penetran y manipulan a la ciudadanía.

"Están en favor de las minorías, porque esos medios no defienden al pueblo, no, defienden la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, hablamos de las cúpulas de los medios, no de los trabajadores que merecen todo nuestro respeto, pero hay que vender el trabajo, no la conciencia", expresó.