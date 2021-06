AMLO critica a Gabriel Quadri por estar en contra de mega proyectos

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al diputado federal electo de la alianza PRI, PAN, PRD, Gabriel Quadri, quien pretende que se cancelen los proyectos estrella de su gobierno con el nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"El señor Quadri una de sus propuestas es cancelar la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y regresar al proyecto de Texcoco, porque se molestan mucho cuando hablo de ese sector de la clase media aspiracionista".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dio a conocer una entrevista en la cual Quadri -ex candidato presidencial de Nueva Alianza- plantea que se deben cancelar los proyectos del Tren Maya, la construcción de la Refinería de Dos Bocas, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el programa Sembrando vida y lo que resulte.

"Los que votaron por el señor Quadri no quieren y va a oponerse al aeropuerto. Yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, de guerra sucia, muy fuerte en la Ciudad, y muchos no supieron por quién votaron".

Criticó que sus adversarios están obnubilados, en contra del proyecto de transformación, porque en el fondo al parecer quieren que continúe el mismo régimen de corrupción, privilegios y "salir adelante, por eso habló de aspiraciones, como sea".

"El neoliberalismo trajo una concepción muy individualistas, progresar en lo material, sin importar el bienestar del alma...Incluso ya ascendí en la escala social y hasta me volví racista, eso es lo que está a debate".