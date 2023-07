AMLO critica a López-Dóriga y el periodista le responde

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Al acusar que no se había insultado tanto a un Presidente como a él en un siglo, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar a periodistas como Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola y Joaquín López-Dóriga.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador acusó "ataques" y una "campaña de mentiras", luego de que Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", exhibió en el Salón Tesorería a López-Dóriga.

"Hay uno de López-Dóriga que me dio mucha risa porque ya es la desesperación, la falsificación completa. En general no hay recato, no hay ética, cada vez enseñan más el cobre, pero por encima de todo, la libertad (...).

"Ojalá vayan autoaprendiendo a autolimitarse porque les conviene a ellos, porque si son pura rabia, puro coraje, se exhiben y pierden, y hay que autolimitarnos, y uno puede tener diferencias, claro, si eso es la democracia, es debate, es polémica, es ejercer la libertad (...).

"Todo tiene ciertos límites y eso lo establece uno mismo (...) ahora es cada quien que asuma su responsabilidad (...) Por ejemplo, qué va a pasar con Joaquín López-Dóriga si sigue así; o sea, cómo va a terminar el último tramo de su existencia como periodista. Y siempre es tiempo para rectificar y es de cambios cambiar de opinión", expresó López Obrador.

"Se están ensañando, pero así es esto", declaró el Presidente.

Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera, exhibió al periodista Joaquín López-Dóriga como ejemplo de "cómo se diseminan las noticias falsas".

En la conferencia mañanera de este miércoles, la lectora de "las mentiras de la semana" exhibió a López-Dóriga porque, dijo, "protagonizó una vergonzosa situación publicando mentiras en sus redes sociales".

----López-Dóriga le responde a AMLO

Tras ser exhibido en la mañanera, López-Dóriga respondió al presidente López Obrador.

"Mire presidente López Obrador usted preocúpese de cómo va a terminar su gobierno, de cómo lo está terminando, bañado en sangre", dijo el periodista en redes sociales.