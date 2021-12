AMLO critica a Lorenzo Córdova por ser comentarista con Aristegui

Al calificar de "muy lamentable" la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al consejero presidente de ese órgano electoral, Lorenzo Córdova, por ser comentarista en un programa de Carmen Aristegui, periodista, que dijo, "actuaba de manera independiente con una postura distinta".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador acusó que ante la consulta de revocación de mandato, lo fundamental es que la Constitución obliga a que, si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo el ejercicio.

"Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes.

"El presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales de un programa especial de otra periodista que en ese tiempo actuaba de manera independiente con una postura distinta, la conductora Carmen Aristegui; de ahí surgió el presidente del INE, que era en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, pero pues todo era una farsa, ahora se está demostrando", expresó el presidente de México.

"Siempre lo he dicho, y estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral, que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla; incluso, sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto", agregó.

Carmen Aristegui a AMLO: "¡Sereno, moreno! Lea el reportaje y luego platicamos"

Luego de que Proceso y el portal Aristegui Noticias publicaron el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates", que plantea que el programa insignia del Gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiaría a los hijos del presidente López Obrador y a su fábrica de chocolates "Rocío", el titular del Ejecutivo dijo que lo publicado por la revista y por Carmen Aristegui "no es cierto".

En su conferencia mañanera del pasado 29 de noviembre, López Obrador acusó que tanto Proceso como Aristegui "nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo".

Al respecto, Carmen Aristegui proyectó en su noticiario el reportaje que publicó en colaboración con Proceso y envió una respuesta al presidente López Obrador: "En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es, simple y sencillamente, eso, un espacio de periodistas".

"Y yo le mandaría un último mensaje al presidente López Obrador: usted sabe que lo estimo, estimo su larga batalla por llegar a la Presidencia de la República, pero ¡sereno, moreno! Lea el reportaje y ya luego platicamos.

"Y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos", agregó la periodista.

En su mañanera del pasado 29 de noviembre, López Obrador dijo que no tenía identificación ni simpatías con Aristegui.

"No tenemos identificación, no hay simpatías. Carmen Aristegui, pues escribe en Reforma y pues pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación (...).

"La gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto. Pero era una especie de paladina de la libertad y yo tengo otra opinión porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista conservadora", declaró López Obrador.