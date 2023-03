AMLO critica a medios de comunicación de EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los medios de comunicación en Estados Unidos sólo hablan de los cárteles en México y no dicen cómo operan esas organizaciones criminales en ese país en la distribución de droga como si "bajaran toneladas con marcianos" o con submarinos.

"Los medios de información no hablan de los cárteles de Estados Unidos, no hablan de eso, es como si llegara la droga en submarinos, ahora que están de moda los globos, bajan toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos, y allá, como está todo tan avanzado, se pide por Internet y se surte, y es una red invisible, allá no hay narcotraficantes".

En conferencia de prensa, López Obrador cuestionó cómo le llega la droga a los jóvenes y quién la vende en Estados Unidos.

"¿Es nada más acá?"

"¿O es nada más acá? Y de eso no hablan. Estoy informando hoy que hace como dos meses detuvieron, pero creo que nada más lo destituyeron del cargo, aquel era jefe de la DEA en México, y no se volvió hablar nada de él, no se sabe nada, la DEA no informó, pero tampoco lo hicieron allá, allá es como el castillo de la pureza", fustigó.

El Presidente consideró que hace falta que los medios recojan más los sentimientos de la gente, que no estén nada más haciendo periodismo para las élites.