AMLO critica a TEPJF por proyecto para frenar "decretazo"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el proyecto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para declarar inaplicable el decreto interpretativo sobre propaganda gubernamental aprobado por el Congreso, y que permite a funcionarios difundir la revocación de mandato aún en veda.



"No conozco el asunto a detalle, sé que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron que los servidores públicos puedan hablar del tema y difundir el que va a haber está consulta el día 10 de abril. Si hubo de parte del Tribunal Electoral pues hay que ver qué efectos tiene y qué es lo que prevalece, si es la decisión del Congreso o es el Tribunal Electoral. ¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si continúa el presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata", declaró.

El mandatario federal recordó que este domingo se celebró un referéndum en Uruguay para ver si se mantenía leyes que están vigentes o se cancelaban, considerando que se afectaba a los ciudadanos.

"Si se mantenían había que votar no, y eso se vinculaba con la postura del gobierno de Uruguay, el no, y si se anulaban las leyes era el sí, fue muy interesante porque votan prácticamente todos los ciudadanos en este referéndum, y queda muy parejo, 50 a 49 a favor de que se mantengan las leyes, pero es un ejercicio democrático, esa es la democracia participativa", puntualizó.

López Obrador platicó que cuando él inició su lucha "contra el autoritarismo y la antidemocracia", no estaba pensando de que iba a ganar a la primera; "decidimos participar porque teníamos que ir abriendo brecha, porque no había tradición democrática, costumbre en nuestro país, pero había que inicia la lucha, y así fue como se avanzó".

Cuestionó a quienes se califican de demócratas y al mismo tiempo promueven que no se participe en la consulta.

"Ah, que porque no vamos a ganar o porque vamos a terminar fortaleciendo a quienes están en el gobierno, que porque no hemos terminado de conspirar el golpe, nos falta más guerra sucia, más calumnias, más mentiras, nos falta debilitar más al presidente y entonces sí, ¿Qué clase de demócratas son?", preguntó.

El jefe del Ejecutivo federal calificó de "muy lamentable", que el INE no promueva la consulta, y recordó un volante que su esposa Beatriz publicó en redes sociales, en el que cuestionó el tamaño de la propaganda.

"Un cartelito del INE difundiendo la consulta de la revocación de mandato. Lo veo bien pero si le preguntamos a la gente, yo creo que no se enteró ni el 1% de los mexicanos, porque parece que ese es el propósito, en los noticieros de los medios informáticos convencionales no hay nada de nada, solo con una lupa se ve el mensaje", criticó.

Sostuvo que los consejeros del INE son parciales, no actúan con democracia y mantienen una actitud facciosa; "olvidan que son jueces y que por encima del interés personal o partidista debe estar el interés de la colectividad, la mayoría".

Finalmente reiteró que su deber, es convocar a la gente a que participe.

"Ojalá se difunda más, y es una buena manera para hacerlo por la vía pacífica y democrática, o ¿cuándo es que aceptan la democracia?", concluyó.