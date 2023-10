AMLO califica de "ridículos" a legisladores republicanos de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "son muy ridículos" y que no hay que tomar en serio a los legisladores del Partido Republicano que aprobaron ayer una iniciativa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para frenar poco más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en respuesta a lo que el Partido Republicano considera "falta de voluntad" del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo.

El mandatario federal aseguró que los legisladores republicanos utilizan el tema del narcotráfico y el migratorio con propósitos politiqueros, por lo que calificó este acto como "de risa, propaganda vil y corriente".En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal advirtió que más adelante, los legisladores de la Unión Americana "serán más atrevidos" y plantearán que van a bombardear a México o cosas por el estilo "de risa"."Como hay elecciones en Estados Unidos los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan estos asuntos delicados, lamentables, del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorios con propósitos politiqueros. Es una propaganda vil y corriente."No hay que tomarlos en serios, es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadano de Estados Unidos, pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio y van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos. Van a llegar a plantear que van a bombardear México o cosas por el estilo. De risa, ¡son muy ridículos!".En Palacio Nacional, el Mandatario federal envió un consejo a los legisladores republicanos: "No se debe de hacer en política ese ridículo"."Hoy, la Cámara aprobó mi enmienda a H.R. 4665 que corta la ayuda económica a México debido al fracaso del país para detener la producción y el tráfico de fentanilo", posteó ayer en Facebook el representante republicano Alex Mooney."México no debe ser recompensado con financiamiento de apoyo económico cuando se niegan a detener la producción de fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadounidenses", agregó Mooney.La enmienda de Mooney, anexada a la Ley de Gastos del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2024, aún debe ser consensuada por el Senado, lo que se antoja complicado, dado que los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara Alta, se oponen, al considerar que afecta proyectos clave para Estados Unidos. La enmienda afecta proyectos de ayuda en México financiados a través del Fondo de Apoyo Económico (ESF, por sus siglas en inglés), que suman 60.7 millones de dólares.