AMLO recomienda a ministra Piña buscar otros asesores

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Manuel López Obrador criticó a los asesores de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña, y adelantó que no votará en la elección popular del Poder Judicial, tras la aprobación y publicación de la reforma judicial.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador criticó a la ministra Piña por decir que los jueces son autónomos.

"Todo esto para ganarse la simpatía de los jueces, para tener una base de apoyo a partir de esta relación mafiosa, y a partir de ahí a liberar delincuentes, y crecieron los sabadazos", dijo.

"El otro día leía de que los asesores de la señora Piña son Federico Reyes Heroles, y pues Aguilar que se reúnen los jueves. Yo no estoy para darle consejos a nadie, pero que se busque otros, la están perjudicando", expresó.

AMLO adelanta que no votará por

El presidente López Obrador adelantó que no votaría por la elección de jueces, magistrados y ministros, tras la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.

"¿Usted votaría, Presidente?", se le preguntó.

"No, yo ya no. Es que ya me retiro, yo ya, completamente, yo me jubilo, ya ni me voy a enterar, pero sé que eso es muy bueno. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad", respondió al decir que el pueblo "tiene un instinto certero" y "es sabio".