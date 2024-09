Trabajadores del PJF piden continuar paro laboral

El ánimo afuera de la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no decae, pues desde de las 9:00 horas de este viernes más de 200 trabajadores del Poder Judicial mantienen su protesta entre diversas consignas.

En tanto, al interior del edificio ubicado sobre avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, consejeros y representantes de los trabajadores llevan reunidos más de 5 horas para determinar si continúa el paro de labores en rechazo a la reforma judicial.

Con tambores, megáfonos y silbatos, integrantes del recién creado "Movimiento de los 32 Circuitos" judiciales del país no paran de lanzar consignas en defensa de la independencia y carrera judicial, así como una a favor de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): "Vamos a luchar por la libertad, Norma Piña aguanta".

Apostados en ambos lados de la sede del Consejo de la Judicatura Federal, que da a las avenidas Insurgentes Sur y Revolución, magistrados, jueces, secretarios, actuarios y personal de base del PJF recuerdan que su movimiento está de pie y que "exámenes sí, tómbola no".

Además de que se lanzaron contra el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, a quien calificaron de traidor por haber votado a favor de reanudar las actividades en tribunales y juzgados del país el próximo lunes, en la sesión del pleno del Consejo de la Judicatura Federal del pasado miércoles.

Tras más de cinco horas de reunión, consejeros y representantes de los trabajadores decretaron un receso y se prevé que la reanuden a las 16:00 horas.

Y mientras tanto los trabajadores se preguntan: "En dónde están los consejeros que nos iban apoyar".