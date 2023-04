AMLO critica nuevamente a ministros de la Corte por invalidar pase de Guardia Nacional a la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los ministros de la SCJN que invalidaron el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dijo que no les importa la seguridad del pueblo.



Señaló que las policías municipales están muy expuestas, porque en esos lugares viven los policías y sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas, la Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tiene un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo.

"Por eso la importancia de la Guardia Nacional, eso es lo que defendemos y no entendieron los ministros de la Corte, porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería, no les importa la seguridad del pueblo, la protección de la gente".

En conferencia de prensa, el Mandatario señaló que usan de excusa tecnicismos y argumentos legaloides y falsedades porque están resolviendo no de conformidad con la ley, sino politiqueramente.

Aseguró que su gobierno seguirá fortaleciendo a la Guardia Nacional porque nunca la Policía Federal alcanzó a construir 280 cuarteles y nunca logró contratar y capacitar a 130 mil elementos.

"La gente sabe de lo que se trata, es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal, lo qué pasó de manera vergonzosa desde Fox y sobre todo con Calderón de que la seguridad pública estaba en manos de delincuentes".