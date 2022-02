AMLO cuestiona al INE costo de instalación de casillas para consulta

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) comete una afrenta contra la democracia y viola la Constitución porque en la consulta de revocación de mandato habrá municipios en donde no instalen casillas.

"Ahora con lo de la consulta a la revocación de mandato, voy a tratar a tratar el tema y no creo que me vayan infraccionar, porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer y que se respetará la Constitución.

"Resulta que los del INE no van poner casillas para la consulta de revocación de mandato, van a poner las mismas casillas que en la consulta pasada, pero además les costó 500 millones poner las 50 mil casillas de la consulta pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son los 500 millones y ahora son mil 700 millones, entonces ¿Cómo están las cuentas? ¿Va a costar dos o tres veces más?, eso lo voy a dar a conocer".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó y cuestionó que habrá municipios en donde la autoridad electoral no instalará casillas.

"Imagínese, habrá municipios en donde no van a instalar una casilla, una casilla, ¿Que no es una violación a la Constitución? ¿Qué no es una afrenta a la democracia?".

Fustigó que esa decisión del INE es porque los consejeros electorales están en contra de la transformación del país, cuando debería de situarse por encima de intereses particulares, partidistas, ser auténticos jueces y sobre todo cumplir con la democracia.