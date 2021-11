AMLO cumplirá tres años de encabezar un gobierno de mentiras: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza aseguró que este martes terminan los primeros tres años de un gobierno caracterizado por la incompetencia, improvisación, mentira, corrupción y el capricho de un presidente que no ha entregado los resultados que tanto ofreció a los mexicanos.

"El presidente López Obrador cumple tres años de un gobierno decepcionante para México. Tres años perdidos de un gobierno lleno de corrupción, opacidad, incompetencia y mentira, por lo que, ya comenzamos a prepararnos para el verdadero cambio en el 2024, con un mejor gobierno que nos brinde seguridad, salud, trabajo y todo lo que este pésimo gobierno no ha podido darnos", declaró a través de un comunicado.

Cortés Mendoza señaló que en lo que va de esta administración, la pobreza alcanzó a 44 por ciento de los mexicanos, sumando así a 3.8 millones de nuevos pobres.

En seguridad, continuó, "los más de 100 mil homicidios confirman los tres años más violentos del país", mientras que, en materia de salud, "el desastroso y negligente manejo de la pandemia por Covid-19 provocó que el número de muertes rebase el medio millón, a pesar de la vacunación".

Advirtió que lo peor "es que ni siquiera se percibe que el gobierno se prepare para la eventual cuarta ola que ya impacta en Europa".

El líder albiazul aseveró que en lo económico se perdieron miles de empleos y negocios, "siendo evidente que no se asignaron los recursos necesarios para cuidar y reactivar la economía, y que estamos muy lejos del lograr el comprometido 4 por ciento de crecimiento anual promedio en el sexenio".

En el combate a la corrupción, que fue la bandera principal de campaña de López Obrador, dijo que el gobierno morenista está peor que el de Peña Nieto.

"Se atrevió a emitir decretos para ocultar el mal manejo de los recursos públicos de las muy escasas obras de su sexenio, para que además todos los contratos se realicen discrecionales y sin licitación; por si fuera poco, los hermanos y cercanos al presidente continúan estando bajo el manto de la impunidad".

"Ya son tres años de gobierno de Morena y México suma más de 100 mil muertes violentas; son tres años de Morena y hay casi 4 millones más de mexicanos en la pobreza; ya son tres años de gobierno y la economía sigue sin generar los empleos y el crecimiento prometido. Es hora de que el presidente se deje de campañas, consultas, engaños y mentiras, ya debe enfocarse en cumplir y dar resultados a los mexicanos, estamos listos para corregir el rumbo en el 2024, para recuperar el tiempo perdido, y juntos lograr un México mejor", concluyó.