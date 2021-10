AMLO da espaldarazo a Cuauhtémoc Blanco tras linchamiento

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el respaldo de su administración al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

"Nos da mucho gusto estar aquí en Morelos, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco a quien respaldamos y apoyamos porque no está solo Cuauhtémoc", aseguró en su conferencia de prensa en la en la 24 Zona Militar de Cuernavaca, Morelos.

Ayer jueves, durante la conmoración del 256 aniversario del natalicio del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, el gobernador Blanco aseguró que su gobierno no pacta con quienes han querido quitar la paz en el estado y "no nos tiembla la mano" para llevar a justicia a quienes hacen daño a la población.

Esto luego de que fueron linchados y calcinados dos presuntos secuestradores en Huitzilac.