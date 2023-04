AMLO da positivo a Covid y suspende gira por Yucatán

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo a Covid-19, por lo cual tuvo que suspender su gira de trabajo privada por Yucatán.

Por medio de sus redes sociales, el titular del Ejecutivo explicó que no es grave y que su corazón está al 100.

"Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto"

El Presidente de la República dijo que guardará reposo unos días y que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández encabezara las conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

"Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto", escribió el Mandatario.