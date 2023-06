AMLO, David y Goliat; el último artículo de Ricardo Rocha

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Rocha, periodista y articulista de EL UNIVERSAL ha fallecido, por lo que comunicadores, políticos y personalidades del mundo de los medios de comunicación han expresado sus condolencias a su familia.

La noticia fue confirmada por su hijo, Jorge Armando Rocha, a través de su cuenta de Twitter.

"Papá abriste tus alas, fuiste bueno, un hombre digno con los mejores calores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas grane escuela periodística. Ayudaste a todo aquel que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Qué Dios te bendiga siempre, con él estas", se lee en el mensaje publicado este 4 de junio.

Además de la columna que escribía para El Universal, también encabezaba el programa de radio "Panorama Detrás de la Noticia" en Radio Fórmula.

Ricardo Rocha, nacido en la Ciudad de México, ingresó a la UNAM para estudiar Administración de empresas, sin embargo, antes de terminar decidió dedicarse al periodismo.

"El Enorme Goliat y los pequeños Davids", la última columna de Ricardo Rocha

El periodista colaboró con EL UNIVERSAL desde 2001, y su más reciente columna publicada por esta Casa Editorial el pasado 31 de mayo de 2023 llevaba por nombre: "El enorme Goliat y los pequeños Davids".

En esta columna, Rocha expresó su opinión sobre la postura de Andrés Manuel López Obrador hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Comparó la narración bíblica de David y Goliat con los personajes actuales de la política mexicana.

Recordó al Andrés Manuel López Obrador que llegó a la Presidencia y se comprometió a respetar la autonomía de las entidades judiciales y a no entrometerse en la toma de decisiones. Y lo comparó con el hombre que actualmente encabeza el poder, invitando al lector a reconocer al "prometedor David, transmutado en Goliat".

En el texto también reflexionaba sobre la forma en la que el presidente enfurece cuando la Suprema Corte se opone a lo que calificó como "caprichos inconstitucionales", por ejemplo, el "Plan B".

Para leer el texto completo se puede ingresar a https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/el-enorme-goliat-y-los-pequenos-davids/

Otros títulos de las columnas de Ricardo Rocha son:

¡Todos al Zócalo!

Lecciones del Zócalo

Día de las mujeres: gobierno que las odia

Norma Piña y el odio oficial

Plan B, Plan C, Plan D... y el terrible Plan U

El Inai no se toca

Corrupción multiplicada por 4... T

Insabi: instituto de corrupción y muerte

La corte no se toca... es orgullo nacional