"AMLO debe dejar de denostar a la prensa", dice senador Álvarez Icaza

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La resolución del Parlamento Europeo, que pide al gobierno mexicano garantizar la protección y seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos, obliga a las autoridades de nuestro país, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a dar certeza de que disminuirá la condición de riesgo para esas personas, pues de no hacerlo, se pondría en riesgo la renovación del acuerdo comercial México-Unión Europea, advirtió el senador Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador del Grupo Plural señaló que no es la primera vez que el Parlamento Europeo se pronuncia en materia de derechos humanos en México, pero sí la primera en que hace referencia a un jefe de Estado mexicano en estos términos.

"Me parece una relación de corte democrático, que la Unión Europea no sólo señale riesgo a los periodistas, sino que señale que el propio Presidente contribuye al riesgo con la estigmatización, yo diría, la calumnia. México atraviesa una condición de extraordinario riesgo para el ejercicio del periodismo e infelizmente desde la mañanera se agrede y estigmatiza a los periodistas".

El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado afirmó que este pronunciamiento debe hacer reflexionar al presidente López Obrador sobre su conducta de denostar a periodistas y a medios de comunicación todos los días, desde su conferencia de prensa.

Álvarez Icaza recordó que el del Parlamento Europeo no es el primer señalamiento internacional sobre el tema, pues "ya lo hizo el Departamento de Estado (de Estados Unidos), ya lo había hecho Noruega, antes ya habían hecho señalamientos el Comité para Proteger a los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, solo por mencionar a algunos".

Señaló que esto no debería sorprender a nadie, "y el Presidente, seriamente, tendría que reflexionar en su conducta de denostar a los periodistas y a los medios, porque el trabajo de los periodistas no es aplaudir al presidente. No puede considerar que los buenos son los que lo aplauden y que sus enemigos son los que cuestionan", subrayó.

Emilio Álvarez Icaza puntualizó que se trata de un pronunciamiento muy importante que de ninguna manera puede considerarse una injerencia externa.

"Y para que no salga el Presidente o algún otro de sus seguidores a decir que es un tema de injerencismo, lo que hay que pedirles es que se refieran al acuerdo que tiene México con la Unión Europea, que tiene una cláusula de democracia y derechos humanos", explicó.

Indicó que México corre el riesgo de que no se ratifique el nuevo Acuerdo Global con la Unión Europea.