AMLO defiende a Encinas tras denuncia por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, luego que ayer abogados de militares implicados en el caso Ayotzinapa lo denunciaron por presentar pruebas con información falsa.

"Quiere decir que vamos bien", comentó en su conferencia de prensa matutina.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que luego de que Encinas presentara el informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) muchos se sintieron afectados, lo que generó una reacción al interior de la Fiscalía.

El Mandatario federal señaló que quedarán pendientes en su gobierno porque no le alcanzará el tiempo de resolverlos cuando se refirió al caso Ayotzinapa.

"Van a quedar muchas cosas pendientes, ya no me va a alcanzar el tiempo, pero hay que seguir limpiando, hay que seguir limpiando porque hace falta, son muchos intereses, muchos años de corrupción, de impunidad. Ahora con el caso de Ayotzinapa nos dimos cuenta, bueno, salieron cosas que estaban ahí", dijo.

"Se sintieron afectados los que dominaban en algunas áreas en la Fiscalía, daban protección, al grado de que ya ayer presentaron una denuncia unos abogados en contra de Alejandro Encinas, quiere decir que vamos bien, porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo y pues no les gustó, no les gustó lo que se hizo en una primera etapa", dijo.