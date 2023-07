AMLO defiende gestión de Cuauhtémoc Blanco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "es buen delantero y siempre se les escabulle a las defensas", el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la gestión del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y aseguró que "es mucho mejor gobernador que Graco Ramírez".

"Creo que se está avanzando en Morelos, y es la acción conjunta del gobierno del estado que encabeza Cuauhtémoc y el gobierno federal, estos resultados también se reflejan en Morelos (...) lo está haciendo bien el gobernador, es mi punto de vista, respeto a quienes opinan de manera distinta.

"(El gobernador) ha tenido que enfrentar muchos obstáculos, pero lo que pasa es que es buen delantero, siempre se les escabulle a las defensas", dijo.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el Mandatario federal aseguro que el gobernador morelense enfrenta críticas "y se sube el volumen" por las vísperas de las elecciones "y es cuando se encienden las pasiones, pero se está trabajando en Morelos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que Cuauhtémoc Blanco es "muchísimo mejor gobernador" que Graco Ramírez Garrido a quien acusó que "anda muy activo, queriendo decidir".

"Como me gusta hablar llamarle pan al pan y al vino al vino, es muchísimo mejor gobernador Cuauhtémoc Blanco que Graco Ramírez Garrido, así de claro porque si no nos andamos por las ramas. Que por cierto, Graco anda muy activo y queriendo decidir.

"Esto nos da la idea de que lo que está sucediendo porque si no pensamos incluso en el caso de Morelos donde la mayoría de los medios de información, igual que lo nacional, están en contra".

Acusó que Cuauhtémoc Blanco recibió como herencia un fiscal que está protegido por el Poder Judicial.

"(El fiscal) tiene abiertas investigaciones, por actos, vamos a decir, presuntamente ilegales, delictivos, sin embargo, cuenta con el respaldo de los grupos opositores a Cuauhtémoc Banco y además con la protección irresponsable del Poder Judicial".