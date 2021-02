AMLO define 6 prioridades básicas de su gobierno; no incluye Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que su gobierno tiene seis prioridades básicas que impulsar, entre ellos, moralizar al país, impulsar la justicia social, fortalecer el sector energético, así como el fomento a la inversión extranjera y al turismo; sin embargo, no incluyó el combate a la pandemia del Covid-19, la cual ha dejado al día de hoy poco más de 171 mil muertos en México.

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que se deben de provechar las ventajas que se tiene el ser parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Tenemos muy claro que hay seis prioridades importantes, básicas: Una es la de moralizar al país, acabar con la corrupción y fortalecer valores culturales, morales, espirituales. La segunda tiene que ver con la justicia, que no haya tanta desigualdad económica y social.

"Y cuatro de carácter económico, cuatro lineamientos: uno, fortalecer el campo, fortalecer el sector agropecuario. Dos, el sector energético, fortalecer la industria eléctrica y la industria petrolera para ser autosuficientes. No tener que comprar las gasolinas, los combustibles en el extranjero, ese es un objetivo, que se produzca en México toda la gasolina.

"Lo tercero es aprovechar las ventajas comparativas que tenemos por el tratado comercial, lo que hablábamos. Y, por último, que es muy importante, el turismo", dijo.

En este sentido, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que México cuenta con condiciones "muy favorables" para el desarrollo del sureste.

"El sureste, además de tener mucho potencial agropecuario, litorales, tiene los recursos energéticos, nada más pensemos que en el sureste se tiene casi el 70% de toda el agua del país y se tiene el petróleo y se tiene el gas, y se tiene la generación de la energía eléctrica. Y potencialmente, el crecer sólo modernizando las hidroeléctricas con mejores turbinas para generar más energía.

"Pero, por si fuese poco, ahí hay un potencial cultural artístico, es el origen de la cultura madre, es donde floreció la cultura olmeca, la cultura madre, es donde se desarrolló y se manifestó en su esplendor la gran cultura maya. Entonces, el potencial arqueológico de toda esa región".

El Ejecutivo federal señaló que con los mil 500 kilómetros del Tren Maya se podrá promover las antiguas ciudades mayas como destinos turísticos.

"Pero no sólo eso, sino se trata de zonas ecológicas, selváticas, de primer orden en cuanto a flora, en cuanto a fauna. Es el mar turquesa, el Caribe, parte del golfo. Si se tiene oportunidad de ir al extranjero y se le pregunta a algún extranjero sobre México o nos preguntan de dónde somos y decimos que México, es muy probable que cualquier extranjero pronuncie o diga México, Los Cabos, Cancún, Acapulco, porque han estado.

"Entonces, el turismo es muy importante, vamos a impulsarlo cuidando el medio ambiente, todo lo que es sureste", aseveró.