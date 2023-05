AMLO demerita premios a rector Graue y Krauze

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador demeritó el premio Derechos Humanos 2023 que la Asociación Internacional de Mujeres Juezas decidió otorgar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña.

"Esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

El Presidente también hizo menos los reconocimientos internacionales que se han entregado al escritor Enrique Krauze y al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue.

López Obrador también recordó que revistas han dedicado portadas a mandatarios y en el Salón Tesorería se proyectó la que "Time" dedicó al expresidente Enrique Peña Nieto.

"No, no hablaba yo de él", expresó entre risas al ver con asombro la proyección de la portada donde aparecía el priista.

López Obrador hizo burla cuando se proyectó la imagen de Enrique Krauze recibiendo el Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara y no el Premio de Historia Órdenes Españolas, que recibió del rey Felipe VI.

"Hace poco el rector Graue, también fue allá por su medalla a España. Yo no sé por qué se van allá, o a vivir o recibir premios, tienen esa fascinación", expresó entre risas el presidente de México.