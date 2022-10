AMLO descarta institucionalizar las mañaneras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que tenga contemplado institucionalizar las conferencias mañaneras para que el próximo Presidente o Presidenta del país continúen con este formato de "información circular" que dijo le ha permitido blindarse frente a los ataques y manipulación de los medios.

Durante la conferencia mañanera fue cuestionado sobre el tema dijo que "el que llegue, sea mujer o sea hombre, que tiene que tener todo el apoyo, me refiero a su investidura, a su autoridad" por lo que nadie le podrá estar compitiendo en el ámbito de sus atribuciones, "no caciquismos, no maximatos, nada de eso".

Indicó que cuando termine su gobierno y quien gane la Presidencia de la República considera que hay otra manera de comunicar, de informar "pues también va ser válida".

Argumentó que las mañaneras sirven para hacer conciencia entre la gente, "por eso sí es pedagógico porque lo más importante en una transformación es el cambio de mentalidad".

Consideró que la llamada "revolución de las conciencias" es más importante que las obras materiales que podamos dejar.