AMLO descarta participación de su esposa en algún proceso electoral

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller no participará en ningún proceso electoral y eso debe quedar claro.

Al ofrecer un mensaje a la nación con motivo de su cuarto informe de gobierno, el Jefe del Ejecutivo agradeció a su esposa por ayudar a promover la lectura, y otras tareas artísticas y culturales.

"Y sí como les dije que somos maderistas y no hay reelección, Beatriz ni siquiera aceptó con todo respeto lo digo ser primera dama, ella no va a participar en ningún proceso electoral, ofrezco disculpas por decirlo, pero este es un asunto de interés público y debe de quedar claro".

El presidente de México dijo que por encima de los intereses personales, por legítimos que sean debe estar el interés del pueblo, el interés de la Cuarta Transformación.

López Obrador dijo este domingo que su modelo de gobierno podría llamarse "humanismo mexicano"

Durante su informe de gobierno a cuatro años de haber llegado a la Presidencia y ante un Zócalo lleno, acompañado por su gabinete, el mandatario federal afirmó que en su gobierno lo fundamental no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo.

"La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aunque cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando; mi propuesta será o sería llamarle 'humanismo mexicano'", dijo ante cerca de 100 mil personas reunidas en el Zócalo.