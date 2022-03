AMLO descarta que reforma eléctrica entre en vigor en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la reforma eléctrica que actualmente se discute en el Congreso, pueda entrar en vigor en 2026, pues se requiere evitar que sigan los abusos e injusticias que se le permitieron a las empresas extranjeros en el sector.

"Nada de que es que consideramos que sí está bien la iniciativa, pero debe entrar en vigor a partir del 2030, vamos a poner un transitorio para que entre en vigor a partir del 2026, no, no".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la pasada visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, quien en el Senado de la República expresó su preocupación por la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador.

El canciller Albares Bueno pidió que sí se aprueba un nuevo marco jurídico su aplicación no sea retroactiva.

El presidente López Obrador señaló que con la aprobación de su iniciativa ayudará mucho a que ya se eviten los absurdos e las injusticias que se permitieron en gobiernos anteriores para favorecer a empresas extranjeras

"Creo que por eso es importante que se apruebe la reforma eléctrica, porque se evita que haya abusos, por ejemplo, en las sociedades de auto abasto donde solo se creó una empresa y todos se volvieron socios de Iberdrola y se convirtió todo un monopolio.

"Y esto significa pagar menos por la luz, que lo que paga la familia o el consumidor doméstico todas estas trampas, las va a quitar si se aprueba la reforma eléctrica y lo mismo lo de litio no lo olvidemos aunque todo está en lo de la luz, pero la reforma contempla que el litio sea explotado por la nación, en beneficio de México, que no sea explotado por empresas extranjeras, porque se trata de un mineral estratégico para el desarrollo, porque no se va a poder sustituir el petróleo si no hay un desarrollo de litio para la producción de energías alternativas".