AMLO descarta rescatar a AHMSA y llama a que pague adeudo a CFE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el gobierno federal vaya a rescatar a Altos Hornos de México (AHMSA) y llamó a que pague el adeudo que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ocasionó que le cortara el suministro de electricidad.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal acusó que en sexenios pasados se rescataba a empresarios ricos con empresas quebradas.

"Nosotros no vamos a rescatar empresas, porque estamos rescatando al pueblo, no empresas. Y antes había la mala costumbre de rescatar a las empresas y realmente se rescataba a los empresarios, se llegó a que había bancos quebrados con banqueros ricos, empresas quebradas con empresarios ricos.

"Y ojalá y se llegue a un acuerdo. La Comisión Federal pues tiene que cobrar la luz porque es una empresa pública", advirtió.

El pasado viernes, Altos Hornos de México afirmó que CFE recrudeció las "acciones agresivas" contra ellos, al cortarles por completo el suministro de electricidad.

Ello tiene relación con una demanda que hizo la acerera a mediados de 2020 en contra de CFE, cuando ésta canceló unilateralmente un contrato de carbón, caso que ahora está en manos del Poder Judicial.

El director general de AHMSA y subsidirias, Luis Zamudio Miechielsen, acusó a CFE de "mala fe" porque cortó el suministro eléctrico sin aceptar fórmulas para pagar los adeudos.

AHMSA expuso que para cumplir con el pago a Pemex por 54 millones de dólares del acuerdo reparatorio destinaron todos sus recursos financieros a ello, durante dos semanas, mientras que propuso a CFE fórmulas para pagar de manera diferida el adeudo, pero "con mala fe, la Comisión no respondió y procedió al corte completo del suministro en todas las instalaciones".