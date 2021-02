AMLO desea pronta recuperación al general Luis Cresencio Sandoval

Al desearle una pronta recuperación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval se contagió de Covid-19 porque no se vacunó como lo han hecho altos funcionarios de otros países.

"Le deseamos al general secretario (de la Defensa Nacional) que salga adelante, está afectado por Covid", dijo el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Empero, el presidente López Obrador destacó que el contagio del alto mando militar fue porque, no se aprovechó del cargo, y no se vacunó ni en público ni en privado en contra el nuevo coronavirus.

"El secretario de la Defensa que maneja toda la operación de distribución y logística que ha sido tan importante para hacer llegar las vacunas, no se vacunó ni en secreto ni en público, como en otros países, donde en secreto los de arriba se vacunaron, ellos y sus familias", dijo el presidente.

Asimismo afirmó que en México los altos funcionarios no dan esos malos ejemplos y ahí está el caso del general Luis Cresencio Sandoval.