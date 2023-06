AMLO designa a Quia Chávez Domínguez como subsecretaria del Trabajo

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Quia Chávez Domínguez encabezará la subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral y será la responsable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en sustitución de Marath Baruch Bolaños López, quien fue designado este martes como nuevo secretario del Trabajo (STPS).

"Van a decir que es una subsecretaría, pero es importante, que a mí me importa mucho por lo que hace en beneficio de los jóvenes, la subsecretaría del Trabajo, donde estaba Marath que atendía Jóvenes Construyendo al Futuro. Acuérdense ustedes que hay cargos y encargos. A mí me importan que estén en los encargos mujeres, hombres comprometidos y ella va a hacerse cargo de este plan", dijo en conferencia de prensa.

Presidencia de la República informó que Quia Chávez estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue ayudante de Investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt en un proyecto sobre movimientos juveniles e identidades. Además, de 2015 a 2018 trabajó en el Poder Legislativo.

Se informó que la nueva subsecretaria se incorporó al Gobierno de México en diciembre de 2018 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual formó parte del equipo de la secretaría particular del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.