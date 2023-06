AMLO destaca baja en la inflación y superpeso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "son dos buenas noticias", el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la inflación desaceleró su marcha por cuarto mes consecutivo para ubicarse en 5.84 por ciento de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), además de que el peso se sigue fortaleciendo y se vende hoy en 17.37 pesos.

López Obrador aseguró que está fortalecida la economía mexicana y es crecimiento con bienestar.

En conferencia de prensa, el Presidente recordó que, tras la llegada de la pandemia de Covid-19 y con la guerra entre Rusia y Ucrania, se produjo en todo el mundo un crecimiento inflacionario y que también afectó a México.

Destacó que su gobierno llegó a un acuerdo con productores, con industriales y comerciantes para crear el Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), para que 24 productos de la canasta básica no aumentaran de precios.

"Dos buenas noticias: el Inegi da a conocer sobre el comportamiento de la inflación, que es muy buena noticia. Está bajando la inflación, así estamos con el dato el día de hoy (5.84 %). Recordemos que después de la pandemia con la guerra de Rusia y Ucrania se produjo en todo el mundo este fenómeno de crecimiento inflacionario y también nos afectó.

"Se aplicaron medidas: el Banco de México, que es una institución autónoma, tomó decisiones de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación. Nosotros hicimos un acuerdo con productores, con industriales y comerciantes para hacer una canasta básica a precios bajos, justos, nos ayudó mucho ese plan, también el que no aumentó el precio de los combustibles, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz y agradecerles a los centros comerciales porque 24 productos de la canasta básica de consumo generalizado han incluso bajado de precio y aquí está el resultado y vamos avanzando en este propósito", mencionó.

----"Un fenómeno" que el peso hoy se compre a 17.37 pesos

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que cuando hay inflación se afecta mucho el ingreso pues "se puede aumentar de salario, pero si hay incremento en la inflación se pierde el poder de compra, el poder adquisitivo, por eso es muy buena noticia".

Otra buena noticia y que calificó como "un fenómeno" el Presidente es que el peso se sigue fortaleciendo y hoy se compra a 17.37 pesos frente a los más de 20 pesos que se vendía cuando llegó a la Presidencia.

"La otra buena noticia es que sigue fortaleciéndose el peso, es un fenómeno, miren esto 17 37 pesos por dólar, cuando llegamos estaba a más de 20 y los pronósticos de nuestros adversarios, decían que se iba a ir hasta 30 (pesos).

"Hubo un comentarista que dijo `Compre sus dolaritos´. Ahora cómo le va a hacer con los que le hicieron caso. Son buenas noticias, está fortalecida la economía y es crecimiento con bienestar", dijo.