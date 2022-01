AMLO destaca la buena relación con el embajador de EU, Ken Salazar

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la buena relación con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el embajador de ese país en México, Ken Salazar, quien es una persona responsable.

"Lo consideramos una gente responsable, Ken Salazar y la relación es a partir de la responsabilidad y del respeto mutuo. No son las mismas condiciones de antes".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo dijo que el diplomático estadounidense ha resultado ser una persona que ayuda para que mejoren las relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos.

"La suerte que se tienen es que este embajador, entre otras cosas, una de sus virtudes es que es de origen mexicano y la sangre llama, sus antepasados vivieron en Colorado antes del gran zarpazo entonces a él le aplica lo que dice el corrido de los Tigres del Norte: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó".

Señaló que además Salazar fue senador de Estados Unidos, "el primer legislador México-estadounidense, me consta que tiene una relación de amistad con el presidente Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris con los dos, me consta porque en la reunión bilateral y el presidente Biden le pedía informes como amigos, además de ser el representante de Estados Unidos en México".