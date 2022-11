AMLO destaca que Trump y ahora Joe Biden impulsaron el T-MEC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual mandatario del país vecino, Joe Biden, impulsaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual, indicó, ha ayudado al crecimiento económico de nuestro país.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal adelantó que en su informe del próximo domingo con motivo de su cuarto año de gobierno destacará que Joe Biden es un estadista y un amigo de México

"Nuestro reconocimiento al presidente Trump porque en su momento aceptó el que continuará el Tratado, es que eso nos ayuda mucho, mucho, mucho, y mi reconocimiento al presidente Biden porque él también ha impulsado el Tratado con la integración de México, de Canadá, de Estados Unidos. El presidente Biden lo voy a decir el domingo, es un estadista y es amigo de México".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal reveló que el entonces presidente Donald Trump le envió una carta en la que reconoce que los migrantes llegan a Estados Unidos por necesidad y no por gusto.

"En el caso del presidente Trump fue difícil, después muy bien, muy bien. Yo tengo una carta del presidente de Trump en donde por primera vez reconoce que los migrantes tienen que ir a Estados Unidos por necesidad y no por gusto, una carta que me envió que la célebre por eso, por primera vez, y también su discurso en la Casa Blanca en nuestro encuentro haciéndole un reconocimiento a los mexicanos fue borrar todo lo que había expresado, mal asesorado sobre los mexicanos", agregó.