AMLO destaca transición pacífica en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la transición pacífica que se está llevando a cabo en Oaxaca entre el gobernador saliente Alejandro Murat y Salomón Jara, gobernador electo, e incluso los llamó a que se dieran la mano.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del Banco del Bienestar en Mitla, el jefe del Ejecutivo federal agradeció al gobernador Alejandro Murat el apoyo que ha recibido y garantizó que ayudará al nuevo gobierno de Salomón Jara.

"Vamos a seguir ayudando, vamos a seguir ayudando en Oaxaca y vamos a seguir apoyando al gobierno del estado, los gobiernos municipales. Ya saben que yo estoy acostumbrado a que no todos estén de acuerdo con lo que hacemos, porque primero, esa es la libertad; segundo, hay que garantizar el derecho a disentir; Y tercero, sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual, ¿no? Además, eso tiene que ver con las dictaduras, no con la democracia.

"Entonces, yo lo que quiero decirles aquí, aunque respeto la opinión de quienes no comparten mi punto de vista, yo quiero decirles que Alejandro Murat nos ha ayudado mucho aquí y se lo agradecemos, y vamos también a ayudar al gobernador electo, Salomón Jara.

"Miren la transición esta. A ver, párense y dense la mano aquí", llamó el presidente a Alejandro Murat y a Salomón Jara, quienes estrecharon la mano.