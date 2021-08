AMLO destina más de una hora de mañaneras a Ricardo Anaya

En la última semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado más de una hora de sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional para hablar sobre el excandidato presidencial panista en 2018, Ricardo Anaya Cortés.

Un estudio realizado por la consultora SPIN, que dirige Luis Estrada, detalla que desde el 17 de agosto a la fecha, el Titular del Ejecutivo federal ha invertido 66 minutos con 44 segundos para criticar al militante panista.

Desde que iniciaron las conferencias mañaneras, el presidente López Obrador ha mencionado a Anaya Cortés 17 veces; a Emilio Lozoya 138 veces y ha hablado o ha hecho referencia a sus hermanos Pío López Obrador en 15 ocasiones y a Martín López Obrador sólo en tres.

El análisis de SPIN detalla que en la conferencia mañanera del pasado 17 de agosto, el Jefe del Ejecutivo federal sólo habló sobre Anaya Cortés durante un minuto con 22 segundos al recordar las críticas que hizo sobre el consumo de las caguamas de cerveza.

"Comer sano, el no beber refrescos industrializados con exceso de azúcares es todavía notorio en zonas muy pobres de México, en Los Altos de Chiapas, todavía hay las cervecerías, las cantinas, es parte de la tradición, de la historia, aunque no le guste a [Ricardo] Anaya, que dice que no deben de tomar caguamas, pero todavía hay y nada con exceso, todo con moderación", opinó el Mandatario federal.

Para el lunes 23 de agosto, luego de que el excandidato presidencial blanquiazul lo acusó el fin de semana de mantener una campaña de persecución política en su contra y de quererlo meter a la cárcel para que no participe en las elecciones de 2024, el Presidente de la República destinó 34 minutos con 11 segundos, más de media hora, en hablar sobre el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

En el Salón Tesorería y a pregunta expresa sobre este video, el presidente López Obrador pidió a Ricardo Anaya que "no sea marrullero" al acusarlo de estar detrás de una presunta persecución en su contra, y le aconsejó que lo mejor es que se presente a declarar "incluso amparado" y afirmó que el panista "piensa que echándome la culpa la iba a librar".

Un día después, el martes 24 de agosto, el presidente López Obrador invirtió seis minutos y 14 segundos para hablar sobre Ricardo Anaya, en donde lo llamó a defenderse de las acusaciones de recibir sobornos, pues manifestó que él no lo mandó a hacer "esas cosas".

"Ahora con este asunto del señor, joven todavía, [Ricardo] Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle: ¿Y yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta?, ¿pensabas que no iba a suceder nada?".

Ayer miércoles en la mañana, en Xalapa, Veracruz, el presidente López Obrador destinó ocho minutos y 14 segundos para responderle al excandidato presidencial, quien subió un nuevo video en donde le propuso al Presidente que estaría dispuesto a acudir a declarar por las acusaciones en su contra con la condición de que ese mismo día, y a la misma hora y ante el mismo juez, se presenten sus dos hermanos: Pío y Martín López Obrador, y que se les dé el mismo trato y se valoren las pruebas de la misma manera.

Minutos más tarde, y como lo planteó el exabanderado panista, se le preguntó al presidente López Obrador su opinión sobre esta propuesta, a lo que respondió que era una marrullería y lo calificó como chueco e hipócrita:

"Que ya haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro. Lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos, entonces, él lo sabe; entonces, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección. Que asuma su responsabilidad", insistió.

"En el caso de mis hermanos que la autoridad correspondiente actúe", pero en el caso de la fiscalía, dijo que no tiene nada que ver, al igual que con el Poder Judicial, que actúan por su cuenta. No somos iguales, esta gente de pensamiento conservador, son muy hipócritas porque esa es su ideología", agregó el Presidente.