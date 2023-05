AMLO dice que conservadores no tienen amor por los ciudadanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el principal problema del conservadurismo es que no le tiene amor ni confianza en el pueblo.

Puso como ejemplo al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN):

"Veía una reunión del grupo conservador y uno de los aspirantes, Creel dirigiéndose a mi: ´escucha Andrés Manuel, si nos tocas a uno, nos tocas a todos y no vas a poder´, pero no es conmigo, es con el pueblo, hablémosle a la gente, háblenle al pueblo".

En conferencia de prensa, López Obrador criticó que los conservadores piensan que el pueblo no existe, lo menosprecian y no le tiene amor.

"Ese es su principal problema, son muy clasistas y racistas; además de corruptos", sentenció.