AMLO dice que el fondo de la reforma es el "precio de la luz"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldo el mitin al que ayer acudieron secretarios y funcionarios del gobierno federal y de la Ciudad de México, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, así como miles de personas en el Monumento a la Revolución para respaldar la reforma en materia eléctrica, pues señaló que el objetivo en cuestión es el precio de la electricidad y que no lleguen recibos de hasta 30 mil pesos a los hogares por este servicio.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que la Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro, a diferencia de las empresas particulares.

"Acerca de la manifestación en favor de la reforma a la Constitución en materia de electricidad, estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa, todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos porque al final ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz para decirlo coloquialmente, que no lleguen recibos de 20, 30 mil pesos bimestrales a los domicilios, como está sucediendo en España en donde dominan las empresas particulares.

"En el fondo es el precio de la luz, entonces, cómo la gente no va a manifestarse. La CFE no tiene fines de lucro, es tal la esencia del debate", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que en México, las familias pagan 10 veces menos por la electricidad que una familia en España, y esto es debido, afirmó, porque en el país ibérico se privatizó todo el sistema eléctrico y porque dominan empresas particulares, como Iberdrola.

"¿Y saben lo que hace Iberdrola? Lo hizo aquí, pues es el que elabora las leyes, Iberdrola, él pone las condiciones, y copta para decirlo con diplomacia a los legisladores, para que se elaboren esas leyes.

"Y no solo eso, si hay políticos famosos de izquierda o de derecha, los contratan para que trabajen con ellos y los usan como agentes de relaciones públicas, le llaman lobistas. Lo que hicieron aquí con Felipe Calderón que terminando su mandato como presidente lo nombraron miembro del consejo de administración de Iberdrola", dijo.

Ayer miércoles, como en los mejores eventos de campaña, miles de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron movilizados para asistir a la asamblea informativa convocada por Morena sobre la reforma eléctrica, pero que en realidad sirvió de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a la consulta de revocación de mandato del próximo domingo.

Decenas de autobuses, microbuses y otros vehículos fueron utilizados para transportar contingentes hasta el Monumento a la Revolución, desde municipios del Estado de México como Toluca y Nezahualcóyotl, así como de algunas alcaldías de la Ciudad de México, principalmente Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco.