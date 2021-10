AMLO dice que hoy es una persona "más humana" y menos "fresa" que en 1988

El presidente Andrés Manuel López Obrador se autodefinió como una persona "extraordinaria", "más humano", "más cariñoso", "más fraterno" e incluso menos fresa que en 1988.

Esto luego de que una reportera local cuestionó al Ejecutivo que para evitar la sobre explotación del agua en La Laguna, se necesita al López Obrador de 1988.

-¿Tanta nobleza donde quedó Presidente?

-"Sabes una cosa, me he vuelto todavía más humano, mas fraterno, más cariñoso".

-"Era extraordinario".

-"!Soy!", reviró el mandatario y agregó: "saben que, en el 88 era yo muy fresa".

Al salir de las instalaciones de la Comisión Nacional de Agua de esta ciudad, por primera vez en la pandemia, el presidente López Obrador regresó al contacto directo con la gente.

El Presidente bajó de su camioneta, saludó de mano y atendió las peticiones de sus simpatizantes.

Sin cubre bocas, y solo acompañado por su equipo de Ayudantia, el presidente López Obrador escuchó los reclamos de los familiares de Sugey, una joven de Torreón desaparecida hace un mes un Sinaloa; dio apretones de manos a hombres mujeres y repartido besos a sus seguidoras.

-¿Qué dice? ¿se acuerda que caminamos juntos?, le dijo un hombre que lo acompañó en el éxodo por la democracia de su natal Tabasco a la Ciudad de México.

-"¡Es usted un hombre muy valeroso! ¡Muy valeroso! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi!", dijo el hombre visiblemente emocionado.

Así el presidente López Obrador siguió su camino y dio beso a una "anciana respetable" que usaba cubre bocas, como si esta terrible pandemia ya no existiera.