AMLO dice que volverá a invitar a Joe Biden para que visite México

A un día de que se reúna con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, quien participará en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que volverá a invitar a su homólogo estadounidense Joe Biden para que visite México.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que en los próximos meses otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos visitarán México para conocer las propuestas que tiene su administración para frenar los flujos migratorios hacia la frontera norte.

"Sí, nosotros lo hemos invitado al presidente Biden a venir a México, vamos de nuevo a manifestarle la invitación para que esté con nosotros, van a seguir viniendo funcionarios, senadores a México, funcionarios que van a seguir viniendo para observar, revisar los planes nuestros que le estamos proponiendo que se apliquen en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, el programa Sembrando Vida, el apoyo a los jóvenes, el Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas para estudiantes de familias pobres, y otras acciones", señaló.

En Palacio Nacional, indicó que en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad se planteará que el gobierno de Estados Unidos invierta en países pobres y buscar frenar los flujos migratorios hacia ese país.

Aseguró que no se tiene diferencia de fondo ni de forma con el gobierno de su homologó de Estados Unidos, Joe Biden, pero afirmó que existe la voluntad de ambas partes para que las relaciones sean cada vez mas estrechas, pero con base en el respeto mutuo y a la soberanía y con la premisa de la cooperación para el desarrollo.

Destacó que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ha expresado su deseo de que se mejoren las relaciones entre ambos vecinos.

En este Diálogo también participarán por Estados Unidos el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland.

"Va ser una reunión muy importante, son bienvenidos los funcionarios de Estados Unidos que van a estar mañana. Tengo entendido que viene el jefe del Departamento de Estado, vienen también los encargados de seguridad nacional, es probable que venga el procurador del gobierno de Estados Unidos es una comisión como de cinco o seis altos funcionarios del gobierno del presidente Biden, desde luego, el embajador tiene una función destacadísima, porque él ha expresado su deseo de que se mejoren las relaciones.

"No son malas, no hemos tenido diferencias de fondo, ni de forma, pero hay la voluntad de las partes, tanto del gobierno de Estados Unidos como de nosotros de que cada vez sean más estrechas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ya es sabido, que todo esto con repuesto mutuo, con respeto a nuestras soberanías, con la premisa de la cooperación para le desarrollo".

El mandatario federal afirmó que Joe Biden tiene interés en que se mejoren las cosas, y destacó que tiene el compromiso de atender el problema migratorio "y nosotros le hemos manifestado que vamos ayudar, apoyar, pero que si debe de cambiar el enfoque, que tiene que ver con toda la política nueva, no solo coercitivo, no estar solo deteniendo a migrantes, sino ir a las causas de fondo y se ha avanzado".