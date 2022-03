AMLO dice que votará "como ciudadano" en revocación de mandato

Sin mencionar la consulta de revocación de mandato para que no lo vaya "a cepillar", el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que participará en este ejercicio el próximo 10 de abril.

"Sí, claro que voy como ciudadano, soy demócrata, a donde se coloque la mesa (casilla), pero ya no hablemos de eso, no me vayan a cepillar", dijo en su conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Estado de México.

El presidente López Obrador explicó que previo al día de la consulta, el 8 de abril viajará a San Blas, Nayarit, para abordar un barco que construyó la Marina Armada de México que lo llevará a Las Islas Marías.

"Es un barco para 170 pasajeros, va a salir de Nayarit, de San Blas, a Las Islas Marías; se van a tener 120 o 150 viviendas quedarse una o dos noches y se van a tener dos ferris nuevos que van a salir de Mazatlán y de San Blas hacia las islas", detalló.

Aseguró que para visitar lo que fue el complejo penitenciario, habrá un "paquete de excursión" que incluirá el recorrido la Isla Madre y el Museo "Muros de Agua", que se ofrecerá por anticipado porque no se va a permitir muchos visitantes para cuidar que sea un proyecto ecoturístico.