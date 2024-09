"AMLO, entre los mejores presidentes de México", dice Sheinbaum

Bajo el grito de "¡Es un honor estar con Obrador!", y a 23 días de que termine su sexenio, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, aseguró este sábado que si no es el mejor, el presidente Andrés Manuel López Obrador es de los mejores presidentes de México.

Al participar en la inauguración del Parque del Jaguar y Museo de la Costa Oriental en Tulum, Quintana Roo, la próxima presidenta afirmó que en 2018 el pueblo mexicano tomó una decisión inteligente y valiente al elegir como presidente a Andrés Manuel López Obrador y que en las elecciones del pasado 2 de junio se demostró que el pueblo no se había equivocado.

"En 2018 el pueblo de México tomó una decisión inteligente, valiente que este 2 de junio pasado del 2024 demostró que no se equivocó el pueblo, que hoy tenemos al presidente no le gusta que lo diga porque admita a muchos presidente de México entre ellos al gran Benito Juárez, pero yo digo que el presidente López Obrador si no es el mejor, es delos grades presidentes de la historia de México. Está entre los grandes".

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama (Morena) y por funcionarios del gabinete federal, Claudia Sheinbaum recordó que el grito de "¡Es un honor estar con Obrador!" nació en el plantón que impulsaron en el Paseo de la Reforma en contra del supuesto fraude electoral.

Destacó que a 18 años de ese plantón y a finales de su sexenio, esta consigna se grita todavía más fuerte.

"Recuerdo que en el 2006, después de aquel terrible fraude electoral, se oyó en aquel plantón que hicimos en Reforma un grito que decía ¡Es un honor estar con Obrador!' y años después hacia el final de su sexenio se grita todavía más fuerte. '¡Es un honor estar con obrador!'", exclamó.