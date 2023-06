AMLO está "metido de cabeza" en proceso electoral: "Alito"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades correspondientes deben prohibirle al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer campaña en favor de los aspirantes de su partido, señaló el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

"Lo que dice el presidente es inadmisible, es irresponsable, ya le tienen que poner un alto, está metido de cabeza en el proceso electoral, eso no se puede permitir, es una elección de Estado", comentó, previo a su participación en la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población, en San Lázaro.

Refirió que en lugar de inmiscuirse en el proceso que realiza Morena para elegir a su candidato presidencial, el presidente López Obrador debería resolver diversos problemas que se suscitan en el país.

"Verdaderamente, el país se le cae a pedazos, vean lo que está sucediendo en Chiapas con los secuestros que pasaron, vean lo que está sucediendo en los estados del país, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en todos los estados, se está derrumbando el país, y éstos jugando a estar metidos en la campaña política", lamentó.

También afirmó que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados terminarán peleándose durante su proceso interno, y los descalificó al señalar que "no saben hacer política".

"Hay que ver cómo va a acabar ese proceso, a jalones de pelo. Estaba viendo cómo se borran las bardas, todo lo que criticaban. No tienen la formación ni la capacidad, como nosotros, para ser institucionales, son unos salvajes, no saben hacer política. Se van a pelear, se van a dividir, y les vamos a ganar la Presidencia", aseveró.